https://ria.ru/20250707/turistka-2027623051.html

Жительница Новосибирской области не смогла улететь из-за ошибки в паспорте

Жительница Новосибирской области не смогла улететь из-за ошибки в паспорте - РИА Новости, 07.07.2025

Жительница Новосибирской области не смогла улететь из-за ошибки в паспорте

Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск к МВД России местной жительницы, которая не смогла улететь по турпутевке из-за ошибки в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:37:00+03:00

2025-07-07T11:37:00+03:00

2025-07-07T11:37:00+03:00

новосибирская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск к МВД России местной жительницы, которая не смогла улететь по турпутевке из-за ошибки в загранпаспорте, где был неверно указан ее пол, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. В иске к МВД России женщина указала, что купила тур для отдыха в Египте. Однако при прохождении пограничного контроля в аэропорту ее заграничный паспорт изъяли из-за неправильно указанного пола. "Как установлено судом, истец получила в УМВД России по Новосибирской области паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории страны. В паспорте указан пол владельца как "М/М", вместо правильного "Ж/F", — сообщили в управлении. Суд решил, что ответственность лежит на УМВД Новосибирской области, которое выдало паспорт. Так как во время прохождения пограничного контроля из-за выявленной ошибки паспорт забрали, женщина не смогла воспользоваться турпутевкой и потеряла деньги. "Суд пришел к выводу, что в результате ненадлежащего оформления сотрудниками УМВД России по Новосибирской области паспорта истца была лишена возможности воспользоваться туристической путевкой и понесла материальный ущерб в размере 128 888 рублей… Причиненный истцу ущерб подлежит взысканию с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в сообщении. Также суд решил взыскать 25 тысяч рублей компенсации, так как было нарушено ее право на свободу передвижения. Решение пока не вступило в силу.

https://ria.ru/20250703/pasport-2026951969.html

https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html

новосибирская область

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новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия