https://ria.ru/20250707/tsentr--2027606037.html

В Москве стоматологический центр подвергся нападению

В Москве стоматологический центр подвергся нападению - РИА Новости, 07.07.2025

В Москве стоматологический центр подвергся нападению

Неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж стоматологического центра на Напрудном переулке в центре Москвы, по предварительной информации, люди не... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:25:00+03:00

2025-07-07T10:25:00+03:00

2025-07-07T10:25:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж стоматологического центра на Напрудном переулке в центре Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о задымлении в стоматологическом центре по адресу: Напрудный переулок, дом 8, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж здания. Обстоятельства инцидента уточняют силовики. "Предварительно, возгорания не произошло, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250705/nozh-2027346568.html

https://ria.ru/20250704/irkutsk-2027199679.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия