https://ria.ru/20250707/tsentr--2027606037.html
В Москве стоматологический центр подвергся нападению
В Москве стоматологический центр подвергся нападению - РИА Новости, 07.07.2025
В Москве стоматологический центр подвергся нападению
Неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж стоматологического центра на Напрудном переулке в центре Москвы, по предварительной информации, люди не... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:25:00+03:00
2025-07-07T10:25:00+03:00
2025-07-07T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж стоматологического центра на Напрудном переулке в центре Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о задымлении в стоматологическом центре по адресу: Напрудный переулок, дом 8, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж здания. Обстоятельства инцидента уточняют силовики. "Предварительно, возгорания не произошло, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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москва, происшествия
В Москве стоматологический центр подвергся нападению
Неизвестные бросили дымовую шашку в стоматологический центр в Москве
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж стоматологического центра на Напрудном переулке в центре Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о задымлении в стоматологическом центре по адресу: Напрудный переулок, дом 8, строение 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, неизвестные закинули дымовую шашку на первый этаж здания. Обстоятельства инцидента уточняют силовики.
"Предварительно, возгорания не произошло, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.