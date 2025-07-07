Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле
Sky News: приказы командиров ЦАХАЛ в секторе Газа зависят от дня и их настроения
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа, при этом характер подобных приказов зависит от "дня и настроения" командиров армии.
В конце июня газета Haaretz со ссылкой на израильских военных писала, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решительно опровергли данную публикацию.
"У нас есть территория, на которой мы находимся, и приказы таковы: все, кто зайдет (на эту территорию - ред.), должны умереть. Если они находятся на (этой территории - ред.), они опасны, их нужно убить. И неважно, кто это... Их могут расстрелять, их могут захватить в плен. Это действительно зависит от дня, настроения командира", - заявил военный на условиях анонимности в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, среди израильских солдат распространено мнение, что все жители Газы - террористы, даже если они явно безоружные гражданские лица.
"Каждый командир может сам выбирать, что ему делать. Это своего рода Дикий Запад. Так что некоторые командиры действительно могут принять решение о совершении военных преступлений и плохих вещей и не столкнуться с последствиями этого", - добавил собеседник телеканала.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.