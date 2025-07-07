https://ria.ru/20250707/tsakhal-2027677899.html

Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле

Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле - РИА Новости, 07.07.2025

Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле

Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:22:00+03:00

биньямин нетаньяху

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

хамас

оон

израиль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа, при этом характер подобных приказов зависит от "дня и настроения" командиров армии. В конце июня газета Haaretz со ссылкой на израильских военных писала, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решительно опровергли данную публикацию. "У нас есть территория, на которой мы находимся, и приказы таковы: все, кто зайдет (на эту территорию - ред.), должны умереть. Если они находятся на (этой территории - ред.), они опасны, их нужно убить. И неважно, кто это... Их могут расстрелять, их могут захватить в плен. Это действительно зависит от дня, настроения командира", - заявил военный на условиях анонимности в интервью телеканалу Sky News. По его словам, среди израильских солдат распространено мнение, что все жители Газы - террористы, даже если они явно безоружные гражданские лица. "Каждый командир может сам выбирать, что ему делать. Это своего рода Дикий Запад. Так что некоторые командиры действительно могут принять решение о совершении военных преступлений и плохих вещей и не столкнуться с последствиями этого", - добавил собеседник телеканала. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250707/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250705/gaza-2027387586.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биньямин нетаньяху, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), хамас, оон, израиль, в мире