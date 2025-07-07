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Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле - РИА Новости, 07.07.2025
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15:22 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tsakhal-2027677899.html
Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле
Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле - РИА Новости, 07.07.2025
Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле
Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:22:00+03:00
2025-07-07T15:22:00+03:00
биньямин нетаньяху
исраэль кац
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа, при этом характер подобных приказов зависит от "дня и настроения" командиров армии. В конце июня газета Haaretz со ссылкой на израильских военных писала, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решительно опровергли данную публикацию. "У нас есть территория, на которой мы находимся, и приказы таковы: все, кто зайдет (на эту территорию - ред.), должны умереть. Если они находятся на (этой территории - ред.), они опасны, их нужно убить. И неважно, кто это... Их могут расстрелять, их могут захватить в плен. Это действительно зависит от дня, настроения командира", - заявил военный на условиях анонимности в интервью телеканалу Sky News. По его словам, среди израильских солдат распространено мнение, что все жители Газы - террористы, даже если они явно безоружные гражданские лица. "Каждый командир может сам выбирать, что ему делать. Это своего рода Дикий Запад. Так что некоторые командиры действительно могут принять решение о совершении военных преступлений и плохих вещей и не столкнуться с последствиями этого", - добавил собеседник телеканала. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250707/konflikt-1915630213.html
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биньямин нетаньяху, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), хамас, оон, израиль, в мире
Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, ООН, Израиль, В мире
Приказы командиров ЦАХАЛ в Газе зависят от их настроения, заявили в Израиле

Sky News: приказы командиров ЦАХАЛ в секторе Газа зависят от дня и их настроения

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израильский резервист, отслуживший три срока в секторе Газа, утверждает, что его подразделению часто приказывали открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа, при этом характер подобных приказов зависит от "дня и настроения" командиров армии.
В конце июня газета Haaretz со ссылкой на израильских военных писала, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решительно опровергли данную публикацию.
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"У нас есть территория, на которой мы находимся, и приказы таковы: все, кто зайдет (на эту территорию - ред.), должны умереть. Если они находятся на (этой территории - ред.), они опасны, их нужно убить. И неважно, кто это... Их могут расстрелять, их могут захватить в плен. Это действительно зависит от дня, настроения командира", - заявил военный на условиях анонимности в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, среди израильских солдат распространено мнение, что все жители Газы - террористы, даже если они явно безоружные гражданские лица.
"Каждый командир может сам выбирать, что ему делать. Это своего рода Дикий Запад. Так что некоторые командиры действительно могут принять решение о совершении военных преступлений и плохих вещей и не столкнуться с последствиями этого", - добавил собеседник телеканала.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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