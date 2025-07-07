https://ria.ru/20250707/trevoga-2027579718.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:30:00+03:00
2025-07-07T07:30:00+03:00
2025-07-07T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 0.18 мск, она длилась около шести с половиной часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
https://ria.ru/20250611/uroven-2022382690.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области объявили отбой желтого уровня воздушной опасности