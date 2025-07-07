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В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.07.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:46:00+03:00
2025-07-07T02:46:00+03:00
2025-07-07T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
На всей территории Пензенской области ввели режим беспилотной опасности