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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника - РИА Новости, 07.07.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:42:00+03:00
2025-07-07T02:42:00+03:00
2025-07-07T02:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотника