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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника - РИА Новости, 07.07.2025

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:42:00+03:00

2025-07-07T02:42:00+03:00

2025-07-07T02:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность