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В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:56:00+03:00
2025-07-07T01:56:00+03:00
2025-07-07T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников