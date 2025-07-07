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В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:56 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/trevoga-2027563495.html
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:56:00+03:00
2025-07-07T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
елец
липецкая область
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Дарья Буймова
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В одном из районов Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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