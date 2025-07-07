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В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез - РИА Новости, 07.07.2025
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11:20 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tomsk-2027619290.html
В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез
В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез - РИА Новости, 07.07.2025
В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез
Сальмонеллез выявили у 12 человек в Стрежевом Томской области после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города, сообщает в понедельник... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:20:00+03:00
2025-07-07T11:20:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
стрежевой
томская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 12 человек в Стрежевом Томской области после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора. "В управление Роспотребнадзора по Томской области из медицинской организации города Стрежевого поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции. Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование. Сотрудники ведомства взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили работников цеха. У заболевших людей специалисты взяли биоматериалы. "Специалисты ведомства посетили магазин с целью расследования причин возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта", - отметили в управлении. Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.
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стрежевой
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происшествия, здоровье - общество, стрежевой, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Стрежевой, Томская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез

Роспотребнадзор выявил сальмонеллез у 12 человек в Стрежевом Томской области

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 12 человек в Стрежевом Томской области после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
"В управление Роспотребнадзора по Томской области из медицинской организации города Стрежевого поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции. Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное", - говорится в сообщении.
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Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование. Сотрудники ведомства взяли пробы готовых продуктов и сырья, смывы с поверхностей оборудования, проверили работников цеха. У заболевших людей специалисты взяли биоматериалы.
"Специалисты ведомства посетили магазин с целью расследования причин возникновения инфекционного заболевания. Было обнаружено многочисленное количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта", - отметили в управлении.
Сальмонеллез - это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она обычно вызывает гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи дней.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСтрежевойТомская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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