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Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область - РИА Новости, 07.07.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:04 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tobolsk-2027646836.html
Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область
Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область - РИА Новости, 07.07.2025
Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область
Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который ежегодно проходит в городе Тобольске Тюменской области, является весомым вкладом в культурное РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:04:00+03:00
2025-07-07T13:04:00+03:00
тюменская область
тюменская область
тобольск
россия
александр моор
ильдар абдразаков
мариинский театр
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который ежегодно проходит в городе Тобольске Тюменской области, является весомым вкладом в культурное развитие и туристическую привлекательность всего региона, считает губернатор Александр Моор. "Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" – это не просто концертные вечера, а вклад в культурное развитие и туристическую привлекательность всей Тюменской области. Фестиваль стал доброй традицией и продолжает укреплять статус региона как центра культурных событий федерального уровня", - написал Моор в своем Telegram-канале, комментируя фотографии с концерта-открытия. В этом году фестиваль начался 5 июля, на его открытии выступили заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника. Прозвучали арии из классических опер и известные композиции. Зрителями стали более трех тысяч человек. Череда концертов завершится гала-концертом 12 июля, который также пройдет под открытым небом, в нем выступят Тюменский филармонический оркестр и певец Мот. На сайте регионального правительства отмечается, что фестиваль "Лето в Тобольском кремле" вышел за рамки Тюменской области и Уральского федерального округа, на него приезжают и жители других регионов, которых привлекает культурно-исторический контекст города, "каждый второй турист возвращается". Художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник, слова которого приводятся на сайте, отметил что "Лето в Тобольском кремле" – это музыкальный фестиваль с большой историей, который изначально создавался как фестиваль филармонический, призванный показывать лучшие образцы работ Тюменской филармонии и филармонических коллективов за прошедший сезон. Теперь у него есть второе направление – коллаборации оркестра с артистами эстрадного жанра, которые привлекают огромное внимание публики. В этом году таким гостем стал Мот. Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" включен в Национальный календарь событий, ежегодно проходит в июле на площадках Тобольского кремля, в 2024 году отмечен премией Russian Event Awards как "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Фестиваль проходит при поддержке правительства Тюменской области и администрации города Тобольска, организуют мероприятие департамент культуры региона и Тюменское концертно-театральное объединение. "Сибур" выступает генеральным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250621/moor-2024463152.html
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тюменская область, тобольск, россия, александр моор, ильдар абдразаков, мариинский театр, сибур холдинг
Тюменская область, Тюменская область, Тобольск, Россия, Александр Моор, Ильдар Абдразаков, Мариинский театр, Сибур Холдинг
Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область

Музфестиваль Лето в Тобольском кремле" привлекает туристов в Тюменскую область

© Фото : ТКТОМузыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в Тюменской области
Музыкальный open-air-фестиваль Лето в Тобольском кремле в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : ТКТО
Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который ежегодно проходит в городе Тобольске Тюменской области, является весомым вкладом в культурное развитие и туристическую привлекательность всего региона, считает губернатор Александр Моор.
"Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" – это не просто концертные вечера, а вклад в культурное развитие и туристическую привлекательность всей Тюменской области. Фестиваль стал доброй традицией и продолжает укреплять статус региона как центра культурных событий федерального уровня", - написал Моор в своем Telegram-канале, комментируя фотографии с концерта-открытия.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Моор: туризм стал полноценной отраслью экономики Тюменской области
21 июня, 10:49
В этом году фестиваль начался 5 июля, на его открытии выступили заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника. Прозвучали арии из классических опер и известные композиции. Зрителями стали более трех тысяч человек. Череда концертов завершится гала-концертом 12 июля, который также пройдет под открытым небом, в нем выступят Тюменский филармонический оркестр и певец Мот.
На сайте регионального правительства отмечается, что фестиваль "Лето в Тобольском кремле" вышел за рамки Тюменской области и Уральского федерального округа, на него приезжают и жители других регионов, которых привлекает культурно-исторический контекст города, "каждый второй турист возвращается".
Художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник, слова которого приводятся на сайте, отметил что "Лето в Тобольском кремле" – это музыкальный фестиваль с большой историей, который изначально создавался как фестиваль филармонический, призванный показывать лучшие образцы работ Тюменской филармонии и филармонических коллективов за прошедший сезон. Теперь у него есть второе направление – коллаборации оркестра с артистами эстрадного жанра, которые привлекают огромное внимание публики. В этом году таким гостем стал Мот.
Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" включен в Национальный календарь событий, ежегодно проходит в июле на площадках Тобольского кремля, в 2024 году отмечен премией Russian Event Awards как "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Фестиваль проходит при поддержке правительства Тюменской области и администрации города Тобольска, организуют мероприятие департамент культуры региона и Тюменское концертно-театральное объединение. "Сибур" выступает генеральным партнером фестиваля.
Строящийся крытый ледовый каток по улице Судоремонтной в городе Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Тюмени откроют новый крытый каток в этом году
27 июня, 16:35
 
Тюменская областьТюменская областьТобольскРоссияАлександр МоорИльдар АбдразаковМариинский театрСибур Холдинг
 
 
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