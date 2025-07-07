https://ria.ru/20250707/tobolsk-2027646836.html

Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область

Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область - РИА Новости, 07.07.2025

Музфестиваль Тобольска привлекает туристов в Тюменскую область

Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который ежегодно проходит в городе Тобольске Тюменской области, является весомым вкладом в культурное РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:04:00+03:00

2025-07-07T13:04:00+03:00

2025-07-07T13:04:00+03:00

тюменская область

тюменская область

тобольск

россия

александр моор

ильдар абдразаков

мариинский театр

сибур холдинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027645592_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_2ad940331c6a4500eeb9740df73f85a9.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Музыкальный open-air-фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который ежегодно проходит в городе Тобольске Тюменской области, является весомым вкладом в культурное развитие и туристическую привлекательность всего региона, считает губернатор Александр Моор. "Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" – это не просто концертные вечера, а вклад в культурное развитие и туристическую привлекательность всей Тюменской области. Фестиваль стал доброй традицией и продолжает укреплять статус региона как центра культурных событий федерального уровня", - написал Моор в своем Telegram-канале, комментируя фотографии с концерта-открытия. В этом году фестиваль начался 5 июля, на его открытии выступили заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника. Прозвучали арии из классических опер и известные композиции. Зрителями стали более трех тысяч человек. Череда концертов завершится гала-концертом 12 июля, который также пройдет под открытым небом, в нем выступят Тюменский филармонический оркестр и певец Мот. На сайте регионального правительства отмечается, что фестиваль "Лето в Тобольском кремле" вышел за рамки Тюменской области и Уральского федерального округа, на него приезжают и жители других регионов, которых привлекает культурно-исторический контекст города, "каждый второй турист возвращается". Художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник, слова которого приводятся на сайте, отметил что "Лето в Тобольском кремле" – это музыкальный фестиваль с большой историей, который изначально создавался как фестиваль филармонический, призванный показывать лучшие образцы работ Тюменской филармонии и филармонических коллективов за прошедший сезон. Теперь у него есть второе направление – коллаборации оркестра с артистами эстрадного жанра, которые привлекают огромное внимание публики. В этом году таким гостем стал Мот. Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" включен в Национальный календарь событий, ежегодно проходит в июле на площадках Тобольского кремля, в 2024 году отмечен премией Russian Event Awards как "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Фестиваль проходит при поддержке правительства Тюменской области и администрации города Тобольска, организуют мероприятие департамент культуры региона и Тюменское концертно-театральное объединение. "Сибур" выступает генеральным партнером фестиваля.

https://ria.ru/20250621/moor-2024463152.html

https://ria.ru/20250627/tyumen-2025874509.html

тюменская область

тобольск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, тобольск, россия, александр моор, ильдар абдразаков, мариинский театр, сибур холдинг