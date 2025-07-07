СМИ раскрыли новый способ кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники крадут аккаунты в Telegram с помощью функции предложения постов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мошенники разработали новый способ кражи аккаунта в Telegram, заявил руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с "Известиями".
"Мошенники в Telegram начали использовать новую функцию "предложенных публикаций" для того, чтобы отправлять фишинговые ссылки владельцам крупных каналов, маскируя их под интересный контент", — говорится в публикации.
"Мошенники в Telegram начали использовать новую функцию "предложенных публикаций" для того, чтобы отправлять фишинговые ссылки владельцам крупных каналов, маскируя их под интересный контент", — говорится в публикации.
Кирюшкин отметил, что основная уловка в щедром гонораре за предложение опубликовать материал. Тогда у администратора появится желание перейти по ссылке, добавил он.
В мае директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Александр Вураско советовал пользователям подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы.
В мае директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Александр Вураско советовал пользователям подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы.