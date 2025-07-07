https://ria.ru/20250707/telegram-2027712664.html

СМИ раскрыли новый способ кражи аккаунтов в Telegram

СМИ раскрыли новый способ кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 07.07.2025

СМИ раскрыли новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали новый способ кражи аккаунта в Telegram, заявил руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с "Известиями". РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:54:00+03:00

2025-07-07T16:54:00+03:00

2025-07-07T16:54:00+03:00

общество

технологии

telegram

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мошенники разработали новый способ кражи аккаунта в Telegram, заявил руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с "Известиями". "Мошенники в Telegram начали использовать новую функцию "предложенных публикаций" для того, чтобы отправлять фишинговые ссылки владельцам крупных каналов, маскируя их под интересный контент", — говорится в публикации. Кирюшкин отметил, что основная уловка в щедром гонораре за предложение опубликовать материал. Тогда у администратора появится желание перейти по ссылке, добавил он.В мае директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Александр Вураско советовал пользователям подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы.

https://ria.ru/20250701/telegram-2026613041.html

https://ria.ru/20250628/bezopasnost-2025969662.html

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2025

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общество, технологии, telegram