Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 89
CBS: число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 89 человек
© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 89, десятки человек всё ещё числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CBS.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 80 погибших.
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
6 июля, 19:10
"По меньшей мере 89 человек погибли, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений, обрушившихся на Техас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших есть как взрослые, так и дети.
В понедельник администрация детского летнего лагеря Mystic, расположенного в американском штате Техас, сообщила о гибели 27 человек, включая детей и вожатых, в результате наводнений в регионе.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.