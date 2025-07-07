https://ria.ru/20250707/tekhas-2027767096.html

Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 89

Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 89 - РИА Новости, 07.07.2025

Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 89

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 89, десятки человек всё ещё числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 89, десятки человек всё ещё числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CBS. Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 80 погибших. "По меньшей мере 89 человек погибли, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений, обрушившихся на Техас", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди погибших есть как взрослые, так и дети. В понедельник администрация детского летнего лагеря Mystic, расположенного в американском штате Техас, сообщила о гибели 27 человек, включая детей и вожатых, в результате наводнений в регионе. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html

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