https://ria.ru/20250707/svyaschennik-2027666536.html

Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом

Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом - РИА Новости, 07.07.2025

Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом

Насильно мобилизованному на Украине священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростиславу Калиновскому угрожают тюремным заключением за отказ... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:30:00+03:00

2025-07-07T14:30:00+03:00

2025-07-07T14:31:00+03:00

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Насильно мобилизованному на Украине священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростиславу Калиновскому угрожают тюремным заключением за отказ принимать присягу, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. "Священник УПЦ из Каменского Ростислав Калиновский, которого военкомы обманом забрали в ТЦК (военкомат - ред.) отказался приносить присягу в воинской части", - говорится на сайте Союза православных журналистов со ссылкой на родственников Калиновского. По словам семьи, на священника оказывают психологическое давление, угрожая тюремным заключением сроком до 10 лет. В сообщении уточняется, что сотрудники военкомата задерживали священника дважды. 20 июня его возили по разным военным частям, где он отказывался принимать присягу. После этого Калиновского отпустили, однако задержали во второй раз уже 24 июня под обманным предлогом "оформления документов", с тех пор священника пытаются заставить подписать контракт с армией. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом насилию подвергались священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html

https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html

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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц