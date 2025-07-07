Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 07.07.2025 (обновлено: 14:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/svyaschennik-2027666536.html
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом - РИА Новости, 07.07.2025
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом
Насильно мобилизованному на Украине священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростиславу Калиновскому угрожают тюремным заключением за отказ... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:30:00+03:00
2025-07-07T14:31:00+03:00
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025509957_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_6a4794b88351207408f787d4825090c7.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Насильно мобилизованному на Украине священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростиславу Калиновскому угрожают тюремным заключением за отказ принимать присягу, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. "Священник УПЦ из Каменского Ростислав Калиновский, которого военкомы обманом забрали в ТЦК (военкомат - ред.) отказался приносить присягу в воинской части", - говорится на сайте Союза православных журналистов со ссылкой на родственников Калиновского. По словам семьи, на священника оказывают психологическое давление, угрожая тюремным заключением сроком до 10 лет. В сообщении уточняется, что сотрудники военкомата задерживали священника дважды. 20 июня его возили по разным военным частям, где он отказывался принимать присягу. После этого Калиновского отпустили, однако задержали во второй раз уже 24 июня под обманным предлогом "оформления документов", с тех пор священника пытаются заставить подписать контракт с армией. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом насилию подвергались священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html
https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025509957_0:0:549:411_1920x0_80_0_0_c04c192ec4002a8ce0d705360182c80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом

Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом за отказ принять присягу

© Фото : СПЖ / Личный архив семьиРостислав Калиновский
Ростислав Калиновский - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : СПЖ / Личный архив семьи
Ростислав Калиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Насильно мобилизованному на Украине священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростиславу Калиновскому угрожают тюремным заключением за отказ принимать присягу, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ
1 июля, 17:44
"Священник УПЦ из Каменского Ростислав Калиновский, которого военкомы обманом забрали в ТЦК (военкомат - ред.) отказался приносить присягу в воинской части", - говорится на сайте Союза православных журналистов со ссылкой на родственников Калиновского.
По словам семьи, на священника оказывают психологическое давление, угрожая тюремным заключением сроком до 10 лет. В сообщении уточняется, что сотрудники военкомата задерживали священника дважды. 20 июня его возили по разным военным частям, где он отказывался принимать присягу. После этого Калиновского отпустили, однако задержали во второй раз уже 24 июня под обманным предлогом "оформления документов", с тех пор священника пытаются заставить подписать контракт с армией.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом насилию подвергались священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
5 июля, 17:37
 
УкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала