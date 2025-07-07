Два боевика ВСУ получили от 15 лет за вторжение в Курскую область
Суд приговорил 2 боевиков ВСУ к сроку от 15 лет за вторжение в Курскую область
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 15,5 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гранатометчика и помощника гранатометчика 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Максима Старинца и Юрия Синькевича… Суд приговорил Синькевича к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, Старинца - к 15 годам лишения свободы с отбыванием каждым первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Синькевич и Старинец незаконно вторглись в Суджанский район Курской области и проследовали вглубь ее территории для террористической деятельности в Судже и селе Ольговка Кореневского района. Боевики наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население, препятствовали его эвакуации.
В ноябре 2024 года они были задержаны российскими военнослужащими, до приговора содержались под стражей.
Оба были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).