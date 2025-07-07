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Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры" - РИА Новости, 07.07.2025
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13:50 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sud-2027657221.html
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры"
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры" - РИА Новости, 07.07.2025
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры"
Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:50:00+03:00
2025-07-07T13:50:00+03:00
экономика
москва
россия
альфа-банк
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Слушания отложены по инициативе суда, так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве. Этот суд в октябре по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но определение суда о введении реструктуризации долгов обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение. Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы. Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов". В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
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экономика, москва, россия, альфа-банк, генеральная прокуратура рф, югра
Экономика, Москва, Россия, Альфа-банк, Генеральная прокуратура РФ, Югра
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры"

Суд отложил на сентябрь рассмотрение иска Альфа-банка о банкротстве Хотина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин в суде Москвы
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин в суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Слушания отложены по инициативе суда, так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве.
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Вчера, 19:19
Этот суд в октябре по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но определение суда о введении реструктуризации долгов обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение.
Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы.
Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов".
В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
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23 июня, 10:15
 
ЭкономикаМоскваРоссияАльфа-банкГенеральная прокуратура РФЮгра
 
 
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