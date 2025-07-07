https://ria.ru/20250707/sud-2027657221.html

Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры"

Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры" - РИА Новости, 07.07.2025

Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца "Югры"

Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:50:00+03:00

2025-07-07T13:50:00+03:00

2025-07-07T13:50:00+03:00

экономика

москва

россия

альфа-банк

генеральная прокуратура рф

югра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/50/1552865077_0:452:2564:1894_1920x0_80_0_0_ba4d5f6de8c9e01f86de7b6e27218d02.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Слушания отложены по инициативе суда, так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве. Этот суд в октябре по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но определение суда о введении реструктуризации долгов обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение. Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы. Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов". В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".

https://ria.ru/20250707/bankrotstvo-1600141843.html

https://realty.ria.ru/20250623/fns-2024761105.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, альфа-банк, генеральная прокуратура рф, югра