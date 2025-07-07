https://ria.ru/20250707/sud-2027648550.html

Суд продлил арест обвиняемому в подготовке убийства депутата в Саратове

Суд продлил арест обвиняемому в подготовке убийства депутата в Саратове - РИА Новости, 07.07.2025

Суд продлил арест обвиняемому в подготовке убийства депутата в Саратове

Волжский районный суд Саратова продлил до 12 сентября арест подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, сообщили... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:11:00+03:00

2025-07-07T13:11:00+03:00

2025-07-07T13:11:00+03:00

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил до 12 сентября арест подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Продлили арест обвиняемому на 2 месяца, а всего до восьми месяцев - по 12 сентября включительно", - сказала собеседница агентства. Следствие в январе сообщало, что 16-летний подросток в Саратове был задержан по подозрению в подготовке убийства депутата областной думы Александра Янкловича (ЕР). По указанию неустановленных лиц молодой человек направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". По данным следствия, фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Янклович (ЕР) заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.

https://ria.ru/20250704/zaderzhanie-2027301886.html

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происшествия, саратов, россия