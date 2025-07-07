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Суд назначил первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова - РИА Новости, 07.07.2025
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12:55 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sud-2027643008.html
Суд назначил первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова
Суд назначил первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова - РИА Новости, 07.07.2025
Суд назначил первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова
Южный окружной военный суд назначил на 14 июля первое заседание по уголовному делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:55:00+03:00
2025-07-07T12:55:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 14 июля первое заседание по уголовному делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель суда. "Первое заседание по уголовному делу в отношении Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Адама Кодзоева назначено на 14 июля 10.00", - сказал собеседник агентства. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов, Россия
Суд назначил первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова

Суд назначил на 14 июля первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 14 июля первое заседание по уголовному делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Первое заседание по уголовному делу в отношении Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Адама Кодзоева назначено на 14 июля 10.00", - сказал собеседник агентства.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.
По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
27 июня, 09:08
 
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