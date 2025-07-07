https://ria.ru/20250707/strigunov-2027711362.html
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:51:00+03:00
2025-07-07T16:51:00+03:00
2025-07-07T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что в результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям."ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело экс-замглавы Росгвардии Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.
https://ria.ru/20250707/strigunov-2027710271.html
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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК РФ подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова