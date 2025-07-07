https://ria.ru/20250707/strigunov-2027711362.html

СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025

СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:51:00+03:00

2025-07-07T16:51:00+03:00

2025-07-07T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что в результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям."ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что дело экс-замглавы Росгвардии Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири.

https://ria.ru/20250707/strigunov-2027710271.html

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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество