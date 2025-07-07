На Ставрополье возбудили дело о легализации 200 миллионов рублей
МВД возбудило дело о легализации более 200 миллионов рублей на Ставрополье
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция возбудила дело о легализации свыше 200 миллионов рублей в отношении восьми подозреваемых в Ставропольском крае, три человека заключены под стражу, ещё пятеро в розыске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
В рамках расследования дела о хищении у учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний продуктов нефтепереработки, сжиженного газа и денег, ущерб по которому составил свыше 3 миллиардов рублей, были выявлены дополнительные детали. По новым данным, некоторые из членов преступного сообщества, осуществившего это хищение, причастны также к легализации 200 миллионов рублей. Эти подробности стали основанием для возбуждения нового дела о легализации 200 миллионов рублей.
"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых. Они подозреваются в легализации более 200 миллионов рублей, которые были получены незаконным путем... Трое фигурантов заключены под стражу, еще пятеро находятся в розыске", - написала Волк в Telegram-канале.
В одно производство соединены уголовные дела, возбужденные по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество), 163 (вымогательство), 174.1 (легализация денежных средств), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 210 (организация преступного сообщества или участие в нём), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и 226.1 (контрабанда) УК РФ, говорится в сообщении. Изъято и арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 6 миллиардов рублей.