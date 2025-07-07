https://ria.ru/20250707/stavropole-2027653713.html

На Ставрополье возбудили дело о легализации 200 миллионов рублей

На Ставрополье возбудили дело о легализации 200 миллионов рублей - РИА Новости, 07.07.2025

На Ставрополье возбудили дело о легализации 200 миллионов рублей

Полиция возбудила дело о легализации свыше 200 миллионов рублей в отношении восьми подозреваемых в Ставропольском крае, три человека заключены под стражу, ещё... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:31:00+03:00

2025-07-07T13:31:00+03:00

2025-07-07T13:31:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция возбудила дело о легализации свыше 200 миллионов рублей в отношении восьми подозреваемых в Ставропольском крае, три человека заключены под стражу, ещё пятеро в розыске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В рамках расследования дела о хищении у учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний продуктов нефтепереработки, сжиженного газа и денег, ущерб по которому составил свыше 3 миллиардов рублей, были выявлены дополнительные детали. По новым данным, некоторые из членов преступного сообщества, осуществившего это хищение, причастны также к легализации 200 миллионов рублей. Эти подробности стали основанием для возбуждения нового дела о легализации 200 миллионов рублей. "Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых. Они подозреваются в легализации более 200 миллионов рублей, которые были получены незаконным путем... Трое фигурантов заключены под стражу, еще пятеро находятся в розыске", - написала Волк в Telegram-канале. В одно производство соединены уголовные дела, возбужденные по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество), 163 (вымогательство), 174.1 (легализация денежных средств), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 210 (организация преступного сообщества или участие в нём), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и 226.1 (контрабанда) УК РФ, говорится в сообщении. Изъято и арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250707/vyvoz-2027635539.html

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происшествия, россия, ставропольский край, ирина волк