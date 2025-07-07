https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027766162.html

Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта

Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025

Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта

Следователи и криминалисты СК, а также сотрудники полиции покинули место в подмосковном Одинцово, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:48:00+03:00

2025-07-07T19:48:00+03:00

2025-07-07T19:49:00+03:00

происшествия

одинцово

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

россия

роман старовойт

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК, а также сотрудники полиции покинули место в подмосковном Одинцово, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, передает корреспондент РИА Новости.Следователи СК и криминалисты, а также сотрудники полиции, работавшие на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта, уехали ближе к 19.30 мск. Вместе с тем сигнальная лента, которой правоохранители оцепили территорию, осталась.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html

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