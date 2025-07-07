https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027766162.html
Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта
Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта
Следователи и криминалисты СК, а также сотрудники полиции покинули место в подмосковном Одинцово, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:48:00+03:00
2025-07-07T19:48:00+03:00
2025-07-07T19:49:00+03:00
происшествия
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
россия
роман старовойт
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК, а также сотрудники полиции покинули место в подмосковном Одинцово, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, передает корреспондент РИА Новости.Следователи СК и криминалисты, а также сотрудники полиции, работавшие на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта, уехали ближе к 19.30 мск. Вместе с тем сигнальная лента, которой правоохранители оцепили территорию, осталась.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html
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происшествия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Россия, Роман Старовойт, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Полиция и СК уехали с места самоубийства Старовойта
Полиция и СК покинули место самоубийства Старовойта в Одинцово