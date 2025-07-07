https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027762317.html

Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали

Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали - РИА Новости, 07.07.2025

Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали

Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, который, по предварительным данным, покончил с собой, эвакуировали с парковки в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:33:00+03:00

2025-07-07T19:33:00+03:00

2025-07-07T19:41:00+03:00

происшествия

россия

одинцово

роман старовойт

tesla motors

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, который, по предварительным данным, покончил с собой, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль Tesla, который принадлежит Старовойту, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, где экс-министр, по предварительным данным, покончил с собой. Ранее с места трагедии на ритуальном автомобиле увезли тело Старовойта. Раннее РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные сообщало, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html

https://ria.ru/20250707/dom-2027734082.html

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происшествия, россия, одинцово, роман старовойт, tesla motors, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, министерство транспорта рф (минтранс россии)