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Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали - РИА Новости, 07.07.2025
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19:33 07.07.2025 (обновлено: 19:41 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027762317.html
Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали
Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали - РИА Новости, 07.07.2025
Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали
Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, который, по предварительным данным, покончил с собой, эвакуировали с парковки в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:33:00+03:00
2025-07-07T19:41:00+03:00
происшествия
россия
одинцово
роман старовойт
tesla motors
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, который, по предварительным данным, покончил с собой, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль Tesla, который принадлежит Старовойту, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, где экс-министр, по предварительным данным, покончил с собой. Ранее с места трагедии на ритуальном автомобиле увезли тело Старовойта. Раннее РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные сообщало, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html
https://ria.ru/20250707/dom-2027734082.html
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происшествия, россия, одинцово, роман старовойт, tesla motors, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Россия, Одинцово, Роман Старовойт, Tesla motors, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Машину покончившего с собой Старовойта эвакуировали

Tesla покончившего с собой экс-министра Старовойта эвакуировали с парковки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта с парковки в Одинцовском городском округе Московской области недалеко от места, где 7 июля найдено его тело
Эвакуация автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта с парковки в Одинцовском городском округе Московской области недалеко от места, где 7 июля найдено его тело - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эвакуация автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта с парковки в Одинцовском городском округе Московской области недалеко от места, где 7 июля найдено его тело
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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту, который, по предварительным данным, покончил с собой, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль Tesla, который принадлежит Старовойту, эвакуировали с парковки в подмосковном Одинцово, где экс-министр, по предварительным данным, покончил с собой. Ранее с места трагедии на ритуальном автомобиле увезли тело Старовойта.
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Раннее РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные сообщало, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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ПроисшествияРоссияОдинцовоРоман СтаровойтTesla motorsСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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