https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027745836.html
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово - РИА Новости, 07.07.2025
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово
Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает корреспондент РИА РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:15:00+03:00
2025-07-07T18:15:00+03:00
2025-07-07T18:31:00+03:00
происшествия
россия
курская область
московская область (подмосковье)
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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ОДИНЦОВО (Подмосковье), 7 июл - РИА Новости. Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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Ритуальная машина на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт
Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-07T18:15
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происшествия, россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово
Тело экс-министра транспорта Старовойта погрузили в ритуальную машину и увезли