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Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово - РИА Новости, 07.07.2025
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18:15 07.07.2025 (обновлено: 18:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027745836.html
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово - РИА Новости, 07.07.2025
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово
Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает корреспондент РИА РИА Новости, 07.07.2025
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происшествия
россия
курская область
московская область (подмосковье)
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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ОДИНЦОВО (Подмосковье), 7 июл - РИА Новости. Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
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россия
курская область
московская область (подмосковье)
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Ритуальная машина на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт
Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Тело Старовойта увезли с парковки в Одинцово

Тело экс-министра транспорта Старовойта погрузили в ритуальную машину и увезли

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ОДИНЦОВО (Подмосковье), 7 июл - РИА Новости. Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТело Романа Старовойта погрузили в ритуальную машину
Тело Романа Старовойта погрузили в ритуальную машину - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Тело Романа Старовойта погрузили в ритуальную машину
Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 10:23
 
ПроисшествияРоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Роман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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