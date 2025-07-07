https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html

Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства

Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства - РИА Новости, 07.07.2025

Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:03:00+03:00

2025-07-07T18:03:00+03:00

2025-07-07T18:06:00+03:00

одинцово

авто

роман старовойт

tesla motors

происшествия

самоубийство романа старовойта

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027737378_0:233:3148:2004_1920x0_80_0_0_7f4d57ab86a7c59aefe12afae44a3661.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla, свидетельствуют регистрационные данные, которые оказались в распоряжении РИА Новости.Как стало известно РИА Новости из регистрационных данных, автомобиль марки Tesla Model X последний раз сменил владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у авто был другой хозяин.Как ранее сообщал корреспондент агентства, следователи и криминалисты работают с этой машиной на парковке в Одинцово.

https://ria.ru/20250707/versiya-2027701780.html

одинцово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одинцово, авто, роман старовойт, tesla motors, происшествия, самоубийство романа старовойта, россия