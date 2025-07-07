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Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства - РИА Новости, 07.07.2025
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18:03 07.07.2025 (обновлено: 18:06 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства - РИА Новости, 07.07.2025
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства
Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:03:00+03:00
2025-07-07T18:06:00+03:00
одинцово
авто
роман старовойт
tesla motors
происшествия
самоубийство романа старовойта
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla, свидетельствуют регистрационные данные, которые оказались в распоряжении РИА Новости.Как стало известно РИА Новости из регистрационных данных, автомобиль марки Tesla Model X последний раз сменил владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у авто был другой хозяин.Как ранее сообщал корреспондент агентства, следователи и криминалисты работают с этой машиной на парковке в Одинцово.
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одинцово, авто, роман старовойт, tesla motors, происшествия, самоубийство романа старовойта, россия
Одинцово, Авто, Роман Старовойт, Tesla motors, Происшествия, Самоубийство Романа Старовойта, Россия
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства

Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до самоубийства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСледователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено его тел
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено его тел - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, за полтора месяца до смерти приобрел автомобиль Tesla, свидетельствуют регистрационные данные, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Как стало известно РИА Новости из регистрационных данных, автомобиль марки Tesla Model X последний раз сменил владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у авто был другой хозяин.
Как ранее сообщал корреспондент агентства, следователи и криминалисты работают с этой машиной на парковке в Одинцово.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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ОдинцовоАвтоРоман СтаровойтTesla motorsПроисшествияСамоубийство Романа СтаровойтаРоссия
 
 
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