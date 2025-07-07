https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027740306.html
Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину
Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину - РИА Новости, 07.07.2025
Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину
Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:00:00+03:00
2025-07-07T18:00:00+03:00
2025-07-07T18:27:00+03:00
одинцово
самоубийство романа старовойта
происшествия
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
роман старовойт
следственный комитет россии (ск рф)
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ОДИНЦОВО (Подмосковье), 7 июл - РИА Новости. Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 18.00 мск тело Старовойта погрузили в "Газель", после чего она уехала.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html
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Ритуальная машина на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт
Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-07T18:00
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РИА Новости
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одинцово, самоубийство романа старовойта, происшествия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф)
Одинцово, Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Роман Старовойт, Следственный комитет России (СК РФ)
Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину
Тело покончившего с собой Старовойта погрузили в ритуальную машину