https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027740306.html

Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину

Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину - РИА Новости, 07.07.2025

Тело Старовойта погрузили в ритуальную машину

Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:00:00+03:00

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одинцово

самоубийство романа старовойта

происшествия

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

роман старовойт

следственный комитет россии (ск рф)

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ОДИНЦОВО (Подмосковье), 7 июл - РИА Новости. Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 18.00 мск тело Старовойта погрузили в "Газель", после чего она уехала.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html

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Ритуальная машина на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт Ритуальная машина приехала на парковку в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Старовойт, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-07T18:00 true PT0M06S

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одинцово, самоубийство романа старовойта, происшествия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф)