https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027707555.html

Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта

Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025

Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта

Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не комментирует данные СМИ о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:39:00+03:00

2025-07-07T16:39:00+03:00

2025-07-07T16:47:00+03:00

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

россия

курская область

московская область (подмосковье)

алексей смирнов (политик)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не комментирует данные СМИ о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта в рамках дела о хищении средств, выделенных на фортификацию в регионе."Мне неизвестно (о сообщениях в СМИ - ред.), прокомментировать не могу", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова.Как сегодня сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта. Основная версия гибели – самоубийство.Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

курская область

московская область (подмосковье)

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