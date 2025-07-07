https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027707555.html
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта
Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не комментирует данные СМИ о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:39:00+03:00
2025-07-07T16:39:00+03:00
2025-07-07T16:47:00+03:00
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
россия
курская область
московская область (подмосковье)
алексей смирнов (политик)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не комментирует данные СМИ о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта в рамках дела о хищении средств, выделенных на фортификацию в регионе."Мне неизвестно (о сообщениях в СМИ - ред.), прокомментировать не могу", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова.Как сегодня сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта. Основная версия гибели – самоубийство.Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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курская область
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роман старовойт, самоубийство романа старовойта, россия, курская область, московская область (подмосковье), алексей смирнов (политик) , светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Алексей Смирнов (политик) , Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Романа Старовойта