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Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
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16:14 07.07.2025 (обновлено: 17:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027703041.html
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T17:56:00+03:00
роман старовойт
одинцово
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
министерство транспорта рф (минтранс россии)
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.СК подтвердил, что его тело нашли в личном авто. Ведомство считает основной версией самоубийство.Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства смерти.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
одинцово
россия
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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
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роман старовойт, одинцово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей смирнов (политик) , самоубийство романа старовойта
Роман Старовойт, Одинцово, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Алексей Смирнов (политик) , Самоубийство Романа Старовойта

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в понедельник его освободили от должности главы Минтранса, он работал на этом посту с мая 2024 года. До этого Старовойт возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.

"Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.
СК подтвердил, что его тело нашли в личном авто. Ведомство считает основной версией самоубийство.
Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства смерти.
Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
Вчера, 10:23
 
Роман СтаровойтОдинцовоПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Алексей Смирнов (политик)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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