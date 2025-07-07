https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027703041.html

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:14:00+03:00

2025-07-07T16:14:00+03:00

2025-07-07T17:56:00+03:00

роман старовойт

одинцово

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

курская область

министерство транспорта рф (минтранс россии)

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.СК подтвердил, что его тело нашли в личном авто. Ведомство считает основной версией самоубийство.Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства смерти.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

одинцово

россия

курская область

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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-07T16:14 true PT0M08S

Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T16:14 true PT0M10S

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роман старовойт, одинцово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей смирнов (политик) , самоубийство романа старовойта