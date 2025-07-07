https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027703041.html
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:14:00+03:00
2025-07-07T16:14:00+03:00
2025-07-07T17:56:00+03:00
роман старовойт
одинцово
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
министерство транспорта рф (минтранс россии)
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027728829_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_5ab171e21d1216fcac1972786f2eafb9.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт, отправленный в отставку, покончил с собой, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.СК подтвердил, что его тело нашли в личном авто. Ведомство считает основной версией самоубийство.Следователи работают на месте и выясняют обстоятельства смерти.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
одинцово
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T16:14
true
PT0M08S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027695626_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e6237b2faf87c02b3915a4501a461bd5.jpg
Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
2025-07-07T16:14
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, одинцово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей смирнов (политик) , самоубийство романа старовойта
Роман Старовойт, Одинцово, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Алексей Смирнов (политик) , Самоубийство Романа Старовойта