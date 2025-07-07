Рейтинг@Mail.ru
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 07.07.2025 (обновлено: 16:43 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027702186.html
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта
В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:24:00+03:00
2025-07-07T16:43:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
роман старовойт
россия
самоубийство романа старовойта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027728829_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_5ab171e21d1216fcac1972786f2eafb9.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта", - говорится в сообщении.Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
московская область (подмосковье)
одинцово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027695626_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e6237b2faf87c02b3915a4501a461bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, россия, самоубийство романа старовойта
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Старовойт, Россия, Самоубийство Романа Старовойта
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта

Следователи работают на месте, где нашли тело Старовойта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта", - говорится в сообщении.
Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
Вчера, 10:23
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)Роман СтаровойтРоссияСамоубийство Романа Старовойта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала