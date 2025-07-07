https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027702186.html
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта
В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:24:00+03:00
2025-07-07T16:24:00+03:00
2025-07-07T16:43:00+03:00
происшествия
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роман старовойт
россия
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта", - говорится в сообщении.Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, россия, самоубийство романа старовойта
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Старовойт, Россия, Самоубийство Романа Старовойта
Следователи работают на месте в Одинцово, где нашли тело Старовойта
Следователи работают на месте, где нашли тело Старовойта