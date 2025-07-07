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Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
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16:13 07.07.2025 (обновлено: 17:40 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027700091.html
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025
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россия
одинцово
курская область
роман старовойт
политика
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса, он работал на этом посту с мая 2024 года.До этого он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио губернатора, а затем — в качестве главы региона.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T16:13
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
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россия, одинцово, курская область, роман старовойт, политика
Россия, Одинцово, Курская область, Роман Старовойт, Политика
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса, он работал на этом посту с мая 2024 года.
До этого он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио губернатора, а затем — в качестве главы региона.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
Вчера, 10:23
 
РоссияОдинцовоКурская областьРоман СтаровойтПолитика
 
 
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