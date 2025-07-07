https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027700091.html

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:13:00+03:00

2025-07-07T16:13:00+03:00

2025-07-07T17:40:00+03:00

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роман старовойт

политика

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса, он работал на этом посту с мая 2024 года.До этого он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио губернатора, а затем — в качестве главы региона.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-07T16:13 true PT0M08S

Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T16:13 true PT0M10S

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россия, одинцово, курская область, роман старовойт, политика