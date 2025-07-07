https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027700091.html
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - РИА Новости, 07.07.2025
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:13:00+03:00
2025-07-07T16:13:00+03:00
2025-07-07T17:40:00+03:00
россия
одинцово
курская область
роман старовойт
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027725245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_588aeeb14085299fef64401bdbb54b1a.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса, он работал на этом посту с мая 2024 года.До этого он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио губернатора, а затем — в качестве главы региона.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
россия
одинцово
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T16:13
true
PT0M08S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027725245_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2083819d8c98e45a0fff30582375a6c0.jpg
Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
2025-07-07T16:13
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одинцово, курская область, роман старовойт, политика
Россия, Одинцово, Курская область, Роман Старовойт, Политика
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой