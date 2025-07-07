https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027638469.html
Песков прокомментировал отставку Старовойта
Песков прокомментировал отставку Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Песков прокомментировал отставку Старовойта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T12:42:00+03:00
2025-07-07T18:38:00+03:00
политика
россия
роман старовойт
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024207153_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_f58053886223058111bb244c118583e0.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате доверия в указе президента нет.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России."Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что формулировки "утрата доверия" нет и в письменном указе."Я еще раз повторяю: формулировка указа не содержит фразы "утрата доверия", в указе письменном такой формулировки нет. Добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства", — заключил Песков.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024207153_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_3a9f420d11d49934a3a0f3eaa8ab6f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Роман Старовойт, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал отставку Старовойта
Песков: в указе об отставке Старовойта нет формулировки об утрате доверия