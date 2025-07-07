https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027638469.html

Песков прокомментировал отставку Старовойта

Песков прокомментировал отставку Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025

Песков прокомментировал отставку Старовойта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T12:42:00+03:00

2025-07-07T18:38:00+03:00

политика

россия

роман старовойт

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате доверия в указе президента нет.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России."Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что формулировки "утрата доверия" нет и в письменном указе."Я еще раз повторяю: формулировка указа не содержит фразы "утрата доверия", в указе письменном такой формулировки нет. Добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства", — заключил Песков.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин