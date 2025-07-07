https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

Биография Романа Старовойта

Роман Старовойт | Биография и причины смерти экс-министра транспорта России

Биография Романа Старовойта

Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с особой в Одинцово. Биография, политическая карьера и причины смерти РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:23:00+03:00

2025-07-07T10:23:00+03:00

2025-07-07T17:23:00+03:00

политика

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роман старовойт

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Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с особой в Одинцово. Биография, политическая карьера и причины смерти – в материале в РИА Новости.БиографияСтаровойт родился 20 января 1972 года в Курске.В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова (ныне Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф. Устинова) по специальности "импульсные тепловые машины", получив квалификацию "инженер-механик", в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "государственное и муниципальное управление" с квалификацией "менеджер".Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Кандидат педагогических наук (2012).Карьера в бизнесеВ 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".Политическая карьераВ 2005-2010 годах занимал должности начальника отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017), Дружбы. Имеет Почетную грамоту президента РФ, благодарность президента РФ (2012), Почетную грамоту правительства Российской Федерации (2012).Причины увольнения7 июля 2025 года Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. В указе об увольнении возможные причины отставки не сообщаются.СмертьРоман Старовойт ушел из жизни 7 июля 2025 года в возрасте 53 лет в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Следственный комитет подтвердил, что его тело нашли с огнестрельным ранением в личном автомобиле. Основная версия следствия – самоубийство.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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политика, справки, россия, курская область, курск, роман старовойт, александр невский, владимир путин, единая россия