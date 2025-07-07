Биография Романа Старовойта
Роман Старовойт. Архивное фото
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Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с особой в Одинцово. Биография, политическая карьера и причины смерти – в материале в РИА Новости.
Биография
Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.
В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова (ныне Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф. Устинова) по специальности "импульсные тепловые машины", получив квалификацию "инженер-механик", в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "государственное и муниципальное управление" с квалификацией "менеджер".
Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Кандидат педагогических наук (2012).
Карьера в бизнесе
В 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".
В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".
В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".
Политическая карьера
В 2005-2010 годах занимал должности начальника отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.
- В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.
- С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.
- С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
- 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
- 8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.
- 16 сентября 2019 года вступил в должность губернатора.
- 14 мая 2024 года указом президента РФ назначен министром транспорта Российской Федерации.
- В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия".
- Член Генерального совета партии Единая Россия".
- Член межведомственной комиссия при президенте РФ по историческому просвещению.
- Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017), Дружбы. Имеет Почетную грамоту президента РФ, благодарность президента РФ (2012), Почетную грамоту правительства Российской Федерации (2012).
Причины увольнения
7 июля 2025 года Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ.
В указе об увольнении возможные причины отставки не сообщаются.
Смерть
Роман Старовойт ушел из жизни 7 июля 2025 года в возрасте 53 лет в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Следственный комитет подтвердил, что его тело нашли с огнестрельным ранением в личном автомобиле. Основная версия следствия – самоубийство.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.