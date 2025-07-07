https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027589112.html
Старовойта освободили от должности министра транспорта
Старовойта освободили от должности министра транспорта - РИА Новости, 07.07.2025
Старовойта освободили от должности министра транспорта
Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса, следует из указа президента. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:16:00+03:00
2025-07-07T09:16:00+03:00
2025-07-07T10:07:00+03:00
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса, следует из указа президента."Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации", — говорится в документе.Решение вступило в силу со дня подписания указа. В конце июня вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ говорил РИА Новости, что ведомство в русле общего развития отрасли может трансформироваться в Министерство инфраструктурного развития и логистики.Также он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио главы региона, а затем до 14 мая 2024 года — в качестве губернатора.
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945528851.html
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россия, политика, владимир путин, роман старовойт
Россия, Политика, Владимир Путин, Роман Старовойт
Старовойта освободили от должности министра транспорта
Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта