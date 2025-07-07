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США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.07.2025
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10:35 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ssha-2027608033.html
США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне
США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.07.2025
США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне
США потребуются годы, чтобы восполнить запасы боеприпасов, которые были отправлены Киеву, считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:35:00+03:00
2025-07-07T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США потребуются годы, чтобы восполнить запасы боеприпасов, которые были отправлены Киеву, считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. "С нынешним и прогнозируемым уровнями производства оборонной промышленности потребуются годы, чтобы пополнить то, что было отправлено на Украину, включая более трех тысяч ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов", - написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal. По его словам, США в месяц производят до 60 ракет Stinger, при этом спрос на них растет. "При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет более четырех лет", - заключает автор статьи. Экс-советник Пентагона также отмечает, что недавно США использовали ракетные комплексы Patriot для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов Ирана. "Учитывая риск возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и опасения по поводу растущих военных угроз со стороны Китая, у которого гораздо больше ракетных и военно-воздушных сил, чем у Ирана, было бы глупо раздавать еще больше этого важнейшего оружия", - пишет автор. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250707/ssha-2027604359.html
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украина, сша, министерство обороны сша
Украина, США, Министерство обороны США
США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне

Колдуэлл: США потребуются годы для восполнения числа оружия, отправленного Киеву

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : David B. Gleason
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США потребуются годы, чтобы восполнить запасы боеприпасов, которые были отправлены Киеву, считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.
"С нынешним и прогнозируемым уровнями производства оборонной промышленности потребуются годы, чтобы пополнить то, что было отправлено на Украину, включая более трех тысяч ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов", - написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal.
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Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Вчера, 10:19
По его словам, США в месяц производят до 60 ракет Stinger, при этом спрос на них растет. "При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет более четырех лет", - заключает автор статьи.
Экс-советник Пентагона также отмечает, что недавно США использовали ракетные комплексы Patriot для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов Ирана.
"Учитывая риск возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и опасения по поводу растущих военных угроз со стороны Китая, у которого гораздо больше ракетных и военно-воздушных сил, чем у Ирана, было бы глупо раздавать еще больше этого важнейшего оружия", - пишет автор.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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