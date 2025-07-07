https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027758467.html

Спецоперация, 7 июля: ВС России освободили Бессаловку и Дачное

Спецоперация, 7 июля: ВС России освободили Бессаловку и Дачное - РИА Новости, 07.07.2025

Спецоперация, 7 июля: ВС России освободили Бессаловку и Дачное

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Бессаловка в Сумской и Дачное в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:12:00+03:00

2025-07-07T19:12:00+03:00

2025-07-07T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Бессаловка в Сумской и Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за сутки потерял на разных направлениях СВО около 1 245 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Минобороны также сообщило, что расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного. ВСУ продолжают совершать военные преступления Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. Российские военнослужащие находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ на южнодонецком направлении, противник прячет мины даже в шоколадки, рассказал стрелок-штурмовик группировки ВС РФ "Восток" с позывным "Тигр". Мирная жительница ранена в результате вражеской атаки дронами-камикадзе села Каменский Хутор Климовского района Брянской области, сообщает глава региона Александр Богомаз. Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. Шесть человек погибли, еще 15, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Украина не может выдвигать свои требования Киевский режим не представляет население русскоязычных регионов, поэтому, согласно международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом. Лавров подчеркнул, что использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам РФ неуместно и неприемлемо. Москва рассчитывает, что Киев ответственно проработает список детей, которых Россия хотела бы вернуть в их семьи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом двустороннее взаимодействие и урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-служба МИД. Журнал Conversation пишет, что приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта. Плакаты, где изображены результаты опроса венгерского населения о вступлении Украины в ЕС, появились на улицах Будапешта, по их данным, более двух миллионов человек - 95% опрошенных - высказались против присоединения Киева, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027638623.html

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