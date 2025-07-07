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ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:08:00+03:00
2025-07-07T12:08:00+03:00
2025-07-07T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Федоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 130 боевиков и танк в зоне действий "Юга" за сутки