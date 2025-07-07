https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027581194.html
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское - РИА Новости, 07.07.2025
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:51:00+03:00
2025-07-07T07:51:00+03:00
2025-07-07T07:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центральной части села, продолжая давить на группировку ВСУ с восточного и южного направлений. "Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины", - сказал Рогов. По его словам, за полное освобождение села продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027573634.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское
Рогов: ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское в Запорожье