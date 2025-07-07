Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027581194.html
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское - РИА Новости, 07.07.2025
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:51:00+03:00
2025-07-07T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центральной части села, продолжая давить на группировку ВСУ с восточного и южного направлений. "Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины", - сказал Рогов. По его словам, за полное освобождение села продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027573634.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское

Рогов: ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в центральной части села, продолжая давить на группировку ВСУ с восточного и южного направлений.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие
Вчера, 05:31
"Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины", - сказал Рогов.
По его словам, за полное освобождение села продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала