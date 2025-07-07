https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027573634.html

Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие

Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 07.07.2025

Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие

Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:31:00+03:00

2025-07-07T05:31:00+03:00

2025-07-07T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что всего силами одного расчёта РСЗО над позициями противника было заброшено более 64 тысяч агитационных листовок, что гарантированно спасёт не один десяток жизней насильно доставленных на передовую солдат ВСУ, не желающих продолжения кровопролития.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность