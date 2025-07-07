Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие
Артиллеристы группировки Центр с помощью РСЗО призвали солдат ВСУ сложить оружие
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что всего силами одного расчёта РСЗО над позициями противника было заброшено более 64 тысяч агитационных листовок, что гарантированно спасёт не один десяток жизней насильно доставленных на передовую солдат ВСУ, не желающих продолжения кровопролития.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18