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Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 07.07.2025
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05:31 07.07.2025
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Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие
Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 07.07.2025
Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие
Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:31:00+03:00
2025-07-07T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что всего силами одного расчёта РСЗО над позициями противника было заброшено более 64 тысяч агитационных листовок, что гарантированно спасёт не один десяток жизней насильно доставленных на передовую солдат ВСУ, не желающих продолжения кровопролития.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские артиллеристы призвали солдат ВСУ сложить оружие

Артиллеристы группировки Центр с помощью РСЗО призвали солдат ВСУ сложить оружие

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" с помощью реактивных снарядов "залистовали" позиции ВСУ агитационными листовками о добровольной сдаче в плен на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что всего силами одного расчёта РСЗО над позициями противника было заброшено более 64 тысяч агитационных листовок, что гарантированно спасёт не один десяток жизней насильно доставленных на передовую солдат ВСУ, не желающих продолжения кровопролития.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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