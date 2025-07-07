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Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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05:24 07.07.2025 (обновлено: 05:25 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027573125.html
Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ
Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ
Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:24:00+03:00
2025-07-07T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, военнослужащие и военная техника в лесопосадке в Сумской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты БПЛА десантников работают двойками и тройками, подтверждая и, при необходимости, корректируя координаты целей для удара: после запуска дрона второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель. Сообщается, что результаты уничтожения военных объектов и техники ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ

Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, военнослужащие и военная техника в лесопосадке в Сумской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты БПЛА десантников работают двойками и тройками, подтверждая и, при необходимости, корректируя координаты целей для удара: после запуска дрона второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель. Сообщается, что результаты уничтожения военных объектов и техники ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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