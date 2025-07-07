https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027573125.html

Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ

Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ

Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:24:00+03:00

2025-07-07T05:24:00+03:00

2025-07-07T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, военнослужащие и военная техника в лесопосадке в Сумской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты БПЛА десантников работают двойками и тройками, подтверждая и, при необходимости, корректируя координаты целей для удара: после запуска дрона второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель. Сообщается, что результаты уничтожения военных объектов и техники ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность