https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572959.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ
Российские военные сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ
Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, вовремя обнаружив и повредив транспорт противника,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:23:00+03:00
2025-07-07T05:23:00+03:00
2025-07-07T05:24:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, вовремя обнаружив и повредив транспорт противника, сообщили в Минобороны России. "Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Как отметили в МО РФ, значение БПЛА в современном бою постоянно возрастает, российские операторы дронов постоянно улучшают свои навыки, что позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "В основном работаем по ночам сбросами, выявляем ротацию противника и уничтожаем их, что позволяет нашим подразделениям штурмовым двигаться вперед с минимальными потерями", - рассказал журналистам оператор разведывательного дрона с позывным "Алсу".
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алсу (алсу абрамова), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алсу (Алсу Абрамова), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали ротацию ВСУ
Операторы БПЛА 58-й армии сорвали ротацию подразделений ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, вовремя обнаружив и повредив транспорт противника, сообщили в Минобороны России.
"Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Как отметили в МО РФ, значение БПЛА в современном бою постоянно возрастает, российские операторы дронов постоянно улучшают свои навыки, что позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику.
"В основном работаем по ночам сбросами, выявляем ротацию противника и уничтожаем их, что позволяет нашим подразделениям штурмовым двигаться вперед с минимальными потерями", - рассказал журналистам оператор разведывательного дрона с позывным "Алсу".