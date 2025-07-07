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Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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05:07 07.07.2025 (обновлено: 09:20 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572192.html
Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 78 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:07:00+03:00
2025-07-07T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 78 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров."Уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.По его словам, военнослужащие также уничтожили 15 минометов, а расчеты ПВО "Запада" сбили 32 БПЛА.Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в ее зоне ответственности ликвидировали 27 пунктов управления дронами противника.По последним данным Минобороны, накануне бойцы "Запада" освободили Соболевку в Харьковской области, а "Востока" — Поддубное в ДНР. При этом они и другие подразделения, участвующие в СВО, нанесли удары по ВСУ, улучшили положение по переднему краю и продолжили продвижение в глубину обороны. Противник потерял более 1170 военных.
https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Группировки "Запад" и "Восток" уничтожили 78 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 78 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров.
"Уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.
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По его словам, военнослужащие также уничтожили 15 минометов, а расчеты ПВО "Запада" сбили 32 БПЛА.
Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в ее зоне ответственности ликвидировали 27 пунктов управления дронами противника.
По последним данным Минобороны, накануне бойцы "Запада" освободили Соболевку в Харьковской области, а "Востока" — Поддубное в ДНР. При этом они и другие подразделения, участвующие в СВО, нанесли удары по ВСУ, улучшили положение по переднему краю и продолжили продвижение в глубину обороны. Противник потерял более 1170 военных.
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