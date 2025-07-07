https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572192.html

Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

Российские военные уничтожили 78 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 78 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:07:00+03:00

2025-07-07T05:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 78 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров."Уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.По его словам, военнослужащие также уничтожили 15 минометов, а расчеты ПВО "Запада" сбили 32 БПЛА.Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в ее зоне ответственности ликвидировали 27 пунктов управления дронами противника.По последним данным Минобороны, накануне бойцы "Запада" освободили Соболевку в Харьковской области, а "Востока" — Поддубное в ДНР. При этом они и другие подразделения, участвующие в СВО, нанесли удары по ВСУ, улучшили положение по переднему краю и продолжили продвижение в глубину обороны. Противник потерял более 1170 военных.

https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область