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Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве - РИА Новости, 07.07.2025
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве
Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T19:13:00+03:00
москва
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
происшествия
андрей корнейчук (росжелдор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело замначальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрея Корнейчука было обнаружено на рабочем месте в Москве в понедельник", - сказал собеседник агентства.
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москва, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), происшествия, андрей корнейчук (росжелдор)
Москва, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Происшествия, Андрей Корнейчук (Росжелдор)
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве
Сотрудник Росжелдора Корнейчук умер на рабочем месте в Москве