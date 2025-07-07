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Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве

Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве - РИА Новости, 07.07.2025

Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве

Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:47:00+03:00

2025-07-07T18:47:00+03:00

2025-07-07T19:13:00+03:00

москва

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

происшествия

андрей корнейчук (росжелдор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело замначальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрея Корнейчука было обнаружено на рабочем месте в Москве в понедельник", - сказал собеседник агентства.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), происшествия, андрей корнейчук (росжелдор)