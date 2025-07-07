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Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве - РИА Новости, 07.07.2025
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18:47 07.07.2025 (обновлено: 19:13 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sotrudnik-2027753327.html
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве - РИА Новости, 07.07.2025
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве
Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T19:13:00+03:00
москва
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
происшествия
андрей корнейчук (росжелдор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело замначальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрея Корнейчука было обнаружено на рабочем месте в Москве в понедельник", - сказал собеседник агентства.
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москва, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), происшествия, андрей корнейчук (росжелдор)
Москва, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Происшествия, Андрей Корнейчук (Росжелдор)
Сотрудник Росжелдора умер на рабочем месте в Москве

Сотрудник Росжелдора Корнейчук умер на рабочем месте в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело замначальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрея Корнейчука было обнаружено на рабочем месте в Москве в понедельник", - сказал собеседник агентства.
 
МоскваФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)ПроисшествияАндрей Корнейчук (Росжелдор)
 
 
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