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В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sotrudnik-2027660175.html
В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов
В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов - РИА Новости, 07.07.2025
В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов
Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ликвидировано в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:05:00+03:00
2025-07-07T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ликвидировано в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник сухопутные войска ВСУ сообщили о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. Минобороны РФ позже в своей сводке без географической привязки заявило, что "нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ". "Удар пришелся по зданию областного военкомата в Запорожье. Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около 10 сотрудников ТЦК, устраивающих облавы и насильно загоняющих жителей Запорожья на убой в банды ВСУ", - сказал Рогов. Он назвал удары по зданиям ТЦК операцией по спасению жителей от насильственной мобилизации. "Это серьезный шаг по спасению тысяч жизней запорожцев, которых отлавливают на улицах и насильно отправляют на фронт. Мы должны помочь людям противостоять режиму Зеленского", - заметил Рогов.
https://ria.ru/20250707/udary-2027630824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ ударом ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК в Запорожье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ликвидировано в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в понедельник сухопутные войска ВСУ сообщили о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. Минобороны РФ позже в своей сводке без географической привязки заявило, что "нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ".
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ВС России нанесли удары по украинским военкоматам
Вчера, 12:11
"Удар пришелся по зданию областного военкомата в Запорожье. Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около 10 сотрудников ТЦК, устраивающих облавы и насильно загоняющих жителей Запорожья на убой в банды ВСУ", - сказал Рогов.
Он назвал удары по зданиям ТЦК операцией по спасению жителей от насильственной мобилизации.
"Это серьезный шаг по спасению тысяч жизней запорожцев, которых отлавливают на улицах и насильно отправляют на фронт. Мы должны помочь людям противостоять режиму Зеленского", - заметил Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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