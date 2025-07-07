https://ria.ru/20250707/sotrudnik-2027660175.html

В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов

В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов - РИА Новости, 07.07.2025

В Запорожье ликвидировали около десяти сотрудников ТЦК, заявил Рогов

Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ликвидировано в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:05:00+03:00

2025-07-07T14:05:00+03:00

2025-07-07T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Около десяти сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ликвидировано в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник сухопутные войска ВСУ сообщили о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. Минобороны РФ позже в своей сводке без географической привязки заявило, что "нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ". "Удар пришелся по зданию областного военкомата в Запорожье. Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около 10 сотрудников ТЦК, устраивающих облавы и насильно загоняющих жителей Запорожья на убой в банды ВСУ", - сказал Рогов. Он назвал удары по зданиям ТЦК операцией по спасению жителей от насильственной мобилизации. "Это серьезный шаг по спасению тысяч жизней запорожцев, которых отлавливают на улицах и насильно отправляют на фронт. Мы должны помочь людям противостоять режиму Зеленского", - заметил Рогов.

https://ria.ru/20250707/udary-2027630824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины