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Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 07.07.2025
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16:42 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/soglasheniya-2027708279.html
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 07.07.2025
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами
США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:42:00+03:00
2025-07-07T16:42:00+03:00
экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов страны Скотт Бессент. Отсрочка введения объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин сроком на 90 дней истекает в среду, 9 июля. "В ближайшие 48 часов мы сделаем несколько заявлений", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC, комментируя данную тему. По словам чиновника, угроза возврата пошлин к уровню 2 апреля сделала многие страны более сговорчивыми. "Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней", - указал глава американского минфина. Министр также подтвердил, что до 1 августа, согласно указанию Трампа, взаимные пошлины не будут возвращены. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html
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экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша
Экономика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами

Бессент: в ближайшие 2 дня США расскажут о новых торговых соглашениях

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов страны Скотт Бессент.
Отсрочка введения объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин сроком на 90 дней истекает в среду, 9 июля.
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"В ближайшие 48 часов мы сделаем несколько заявлений", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC, комментируя данную тему.
По словам чиновника, угроза возврата пошлин к уровню 2 апреля сделала многие страны более сговорчивыми.
"Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней", - указал глава американского минфина.
Министр также подтвердил, что до 1 августа, согласно указанию Трампа, взаимные пошлины не будут возвращены.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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ЭкономикаСШАМексикаКанадаДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортМинистерство финансов США
 
 
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