https://ria.ru/20250707/soglasheniya-2027708279.html

Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами

Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами - РИА Новости, 07.07.2025

Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами

США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:42:00+03:00

2025-07-07T16:42:00+03:00

2025-07-07T16:42:00+03:00

экономика

сша

мексика

канада

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов страны Скотт Бессент. Отсрочка введения объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин сроком на 90 дней истекает в среду, 9 июля. "В ближайшие 48 часов мы сделаем несколько заявлений", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC, комментируя данную тему. По словам чиновника, угроза возврата пошлин к уровню 2 апреля сделала многие страны более сговорчивыми. "Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней", - указал глава американского минфина. Министр также подтвердил, что до 1 августа, согласно указанию Трампа, взаимные пошлины не будут возвращены. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html

https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html

сша

мексика

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экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша