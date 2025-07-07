https://ria.ru/20250707/smolensk-2027698158.html

Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования

Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования - РИА Новости, 07.07.2025

Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования

Дополнительное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования востребовано у смоленских ветеранов специальной... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:06:00+03:00

2025-07-07T16:06:00+03:00

2025-07-07T16:06:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования востребовано у смоленских ветеранов специальной военной операции, они обращаются за помощью в получении образования, открытии бизнеса и поиске работы, отметил губернатор региона Василий Анохин. "Образовательный проект, который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина, изначально был ориентирован на участников с высшим образованием. По просьбе бойцов мы начали работу и с теми, кто не имеет дипломов вузов", – написал Анохин в своем телеграм-канале. В качестве примера глава региона привел случай Дмитрия Жебракова. "Дмитрий – ветеран с опытом военной службы, окончил колледж телекоммуникаций в Смоленске, получил специальность связиста. Служил на территории Карачаево-Черкесии в составе пограничного управления ФСБ, а затем – в составе добровольческого отряда на СВО. После демобилизации он решил принять участие в программе "Герои СВОего времени Смоленск" с конкретной миссией – помочь таким же бойцам, как и он. Для этого нужно открыть свой бизнес", – заявил Анохин. Губернатор региона рассказал, что вместе с супругой ветеран СВО защитил бизнес-план по открытию физиотерапевтического кабинета для реабилитационно-восстановительного лечения и медицинского массажа в Холм-Жирковском округе. Ему помогает региональный фонд "Защитники Отечества" на всех этапах – от подачи заявки на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" до участия в проекте для предпринимателей "Первый старт". "Уверен, что привлечение в программу участников независимо от их образования, позволит нашим бойцам, возвращающимся с фронта, самореализоваться в мирной жизни. Сейчас заявки на участие направили почти 60 ветеранов и бойцов СВО, которые желают получить высшее образование, открыть собственное дело или найти работу. Желающие принять участие в новом направлении программы, могут заполнить анкету на сайте проекта", – подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250703/anokhin-2027047268.html

https://ria.ru/20250630/bichaev-2026358084.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленск, василий анохин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)