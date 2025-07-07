https://ria.ru/20250707/smolensk-2027698158.html
Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования
Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования - РИА Новости, 07.07.2025
Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования
Дополнительное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования востребовано у смоленских ветеранов специальной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:06:00+03:00
2025-07-07T16:06:00+03:00
2025-07-07T16:06:00+03:00
смоленская область
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василий анохин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования востребовано у смоленских ветеранов специальной военной операции, они обращаются за помощью в получении образования, открытии бизнеса и поиске работы, отметил губернатор региона Василий Анохин. "Образовательный проект, который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина, изначально был ориентирован на участников с высшим образованием. По просьбе бойцов мы начали работу и с теми, кто не имеет дипломов вузов", – написал Анохин в своем телеграм-канале. В качестве примера глава региона привел случай Дмитрия Жебракова. "Дмитрий – ветеран с опытом военной службы, окончил колледж телекоммуникаций в Смоленске, получил специальность связиста. Служил на территории Карачаево-Черкесии в составе пограничного управления ФСБ, а затем – в составе добровольческого отряда на СВО. После демобилизации он решил принять участие в программе "Герои СВОего времени Смоленск" с конкретной миссией – помочь таким же бойцам, как и он. Для этого нужно открыть свой бизнес", – заявил Анохин. Губернатор региона рассказал, что вместе с супругой ветеран СВО защитил бизнес-план по открытию физиотерапевтического кабинета для реабилитационно-восстановительного лечения и медицинского массажа в Холм-Жирковском округе. Ему помогает региональный фонд "Защитники Отечества" на всех этапах – от подачи заявки на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" до участия в проекте для предпринимателей "Первый старт". "Уверен, что привлечение в программу участников независимо от их образования, позволит нашим бойцам, возвращающимся с фронта, самореализоваться в мирной жизни. Сейчас заявки на участие направили почти 60 ветеранов и бойцов СВО, которые желают получить высшее образование, открыть собственное дело или найти работу. Желающие принять участие в новом направлении программы, могут заполнить анкету на сайте проекта", – подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250703/anokhin-2027047268.html
https://ria.ru/20250630/bichaev-2026358084.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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смоленск, василий анохин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Анохин: смоленская программа популярна среди бойцов без высшего образования
Анохин заявил о популярности направления "Героев СВОего времени. Смоленск"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования востребовано у смоленских ветеранов специальной военной операции, они обращаются за помощью в получении образования, открытии бизнеса и поиске работы, отметил губернатор региона Василий Анохин.
"Образовательный проект, который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина, изначально был ориентирован на участников с высшим образованием. По просьбе бойцов мы начали работу и с теми, кто не имеет дипломов вузов", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
В качестве примера глава региона привел случай Дмитрия Жебракова.
"Дмитрий – ветеран с опытом военной службы, окончил колледж телекоммуникаций в Смоленске, получил специальность связиста. Служил на территории Карачаево-Черкесии в составе пограничного управления ФСБ, а затем – в составе добровольческого отряда на СВО. После демобилизации он решил принять участие в программе "Герои СВОего времени Смоленск" с конкретной миссией – помочь таким же бойцам, как и он. Для этого нужно открыть свой бизнес", – заявил Анохин.
Губернатор региона рассказал, что вместе с супругой ветеран СВО защитил бизнес-план по открытию физиотерапевтического кабинета для реабилитационно-восстановительного лечения и медицинского массажа в Холм-Жирковском округе. Ему помогает региональный фонд "Защитники Отечества" на всех этапах – от подачи заявки на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" до участия в проекте для предпринимателей "Первый старт".
"Уверен, что привлечение в программу участников независимо от их образования, позволит нашим бойцам, возвращающимся с фронта, самореализоваться в мирной жизни. Сейчас заявки на участие направили почти 60 ветеранов и бойцов СВО, которые желают получить высшее образование, открыть собственное дело или найти работу. Желающие принять участие в новом направлении программы, могут заполнить анкету на сайте проекта", – подчеркнул Анохин.