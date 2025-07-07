https://ria.ru/20250707/smi-2027709460.html

СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине

СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025

СМИ рассказали о последствиях приостановки военной помощи США Украине

Приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта, пишет журнал... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:45:00+03:00

2025-07-07T16:45:00+03:00

2025-07-07T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приостановка военной помощи США ограничит возможность Украины совершать атаки на российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта, пишет журнал Conversation. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Это (остановка американской помощи - ред.) также ограничивает возможность Украины атаковать российские линии снабжения и логистические узлы за линией фронта", - пишет издание. Журнал указывает на то, что президент США Дональд Трамп "не спешит отменять" решение о приостановке помощи, несмотря на исходящий из Киева "протест". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250703/economist-2026867043.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп