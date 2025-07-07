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В Приморье подросток выстрелил в глаз ребенку
В Приморье подросток выстрелил в глаз ребенку - РИА Новости, 07.07.2025
В Приморье подросток выстрелил в глаз ребенку
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после инцидента в Находке Приморского края, где подросток выстрелил в глаз... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:45:00+03:00
2025-07-07T21:45:00+03:00
2025-07-07T21:45:00+03:00
происшествия
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находка
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после инцидента в Находке Приморского края, где подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику, сообщает в своём Тelegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства инцидента в приморской Находке, где, предварительно, на парковке один из подростков выстрелил в глаз 13-летнего мальчика. Обстоятельства выясняются, стрелявшего ищут, устанавливается степень тяжести вреда здоровью. В прокуратуре Приморья уточнили, что ребенок госпитализирован, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле. В краевом минздраве сообщили РИА Новости, что угрозы жизни ребёнка нет, однако прогнозы на восстановление полноценного зрения поврежденного глаза неутешительные. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.
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происшествия, россия, находка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Находка, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подросток выстрелил в глаз ребенку
СК завел дело после того, как подросток выстрелил в глаз ребёнку в Приморье