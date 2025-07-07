https://ria.ru/20250707/sk-2027713646.html

СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова

СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025

СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:57:00+03:00

2025-07-07T16:57:00+03:00

2025-07-07T17:15:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

светлана петренко

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Кроме того, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/strigunov-2027714264.html

россия

кемеровская область

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), светлана петренко, россия, кемеровская область