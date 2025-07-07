https://ria.ru/20250707/sk-2027713646.html
СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025
СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова
Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:57:00+03:00
2025-07-07T16:57:00+03:00
2025-07-07T17:15:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
светлана петренко
россия
кемеровская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Кроме того, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/strigunov-2027714264.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), светлана петренко, россия, кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Светлана Петренко, Россия, Кемеровская область
СК рассказал об ущербе от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК: ущерб от действий экс-замглавы Росгвардии превысил 2 миллиарда рублей