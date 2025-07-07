https://ria.ru/20250707/sk-2027701677.html

Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

Тело Старовойта нашли в личном автомобиле - РИА Новости, 07.07.2025

Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:23:00+03:00

2025-07-07T16:23:00+03:00

2025-07-07T17:40:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

роман старовойт

московская область (подмосковье)

светлана петренко

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта", - говорится в сообщении.Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

московская область (подмосковье)

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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-07T16:23 true PT0M08S

Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T16:23 true PT0M10S

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, московская область (подмосковье), светлана петренко, самоубийство романа старовойта