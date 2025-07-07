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Тело Старовойта нашли в личном автомобиле - РИА Новости, 07.07.2025
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16:23 07.07.2025 (обновлено: 17:40 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sk-2027701677.html
Тело Старовойта нашли в личном автомобиле
Тело Старовойта нашли в личном автомобиле - РИА Новости, 07.07.2025
Тело Старовойта нашли в личном автомобиле
В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:23:00+03:00
2025-07-07T17:40:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
роман старовойт
московская область (подмосковье)
светлана петренко
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта", - говорится в сообщении.Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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россия
московская область (подмосковье)
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Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T16:23
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, московская область (подмосковье), светлана петренко, самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Старовойт, Московская область (Подмосковье), Светлана Петренко, Самоубийство Романа Старовойта
Тело Старовойта нашли в личном автомобиле

СК: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в личном автомобиле в Подмосковье

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Подмосковье в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта", - говорится в сообщении.
Петренко отметила, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
Вчера, 10:23
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Роман СтаровойтМосковская область (Подмосковье)Светлана ПетренкоСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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