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МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме - РИА Новости, 07.07.2025
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16:29 07.07.2025 (обновлено: 16:37 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/shvetsiya-2027703620.html
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме - РИА Новости, 07.07.2025
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме
Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:29:00+03:00
2025-07-07T16:37:00+03:00
в мире
швеция
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ.Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
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швеция
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Прибытие временного поверенного в делах Швеции в МИД России
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению – на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве, продолжаются уже более года.
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в мире, швеция, стокгольм (город), россия
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Россия
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме

МИД заявил протест шведскому дипломату из-за атаки БПЛА на торгпредство РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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