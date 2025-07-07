https://ria.ru/20250707/shvetsiya-2027703620.html

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме - РИА Новости, 07.07.2025

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме

Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:29:00+03:00

2025-07-07T16:29:00+03:00

2025-07-07T16:37:00+03:00

в мире

швеция

стокгольм (город)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ.Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

швеция

стокгольм (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие временного поверенного в делах Швеции в МИД России Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению – на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве, продолжаются уже более года. 2025-07-07T16:29 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, стокгольм (город), россия