https://ria.ru/20250707/shor-2027617286.html

Шор назвал украинские санкции против него наградой за хорошую работу

Шор назвал украинские санкции против него наградой за хорошую работу - РИА Новости, 07.07.2025

Шор назвал украинские санкции против него наградой за хорошую работу

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что введенные против него новые украинские санкции являются наградой за хорошую работу, означают, что... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:12:00+03:00

2025-07-07T11:12:00+03:00

2025-07-07T11:12:00+03:00

украина

илан шор

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что введенные против него новые украинские санкции являются наградой за хорошую работу, означают, что выбран верный путь. "Мы идем правильным путем... Я уже к ним привык, меня они уже даже радуют. Некая награда за нашу хорошую работу", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Шора. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025890554.html

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украина, илан шор, владимир зеленский, в мире