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Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде - РИА Новости, 07.07.2025
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18:26 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/shkolniki-2027747724.html
Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде
Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде - РИА Новости, 07.07.2025
Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде
Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде, ученики подтвердили статус одной из... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:26:00+03:00
2025-07-07T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде, ученики подтвердили статус одной из сильнейших команд мира, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Сборная команда РФ повторила успех 2024 года и вновь завоевала Гран-при турнира. Российские школьники получили пять медалей и показали абсолютный результат, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира", - говорится в сообщении. Чернышенко напомнил о словах президента России Владимира Путина: именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед. "Гордимся медалистами, и благодарим их учителей, наставников и родителей за поддержку и крепкие знания", - заключил вице-премьер. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что российское образование дает возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьезные шаги в науке. "Уверен, что ваши победы – лишь начало большого научного пути", – отметил министр. В этом году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира, в их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно.
https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html
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россия, ханты-мансийск, азия, дмитрий чернышенко, владимир путин, сергей кравцов, снг
Хорошие новости, Россия, Ханты-Мансийск, Азия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Сергей Кравцов, СНГ
Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде

Школьники РФ выиграли 3 золота и 5 серебра на международной научной олимпиаде

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде
Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде, ученики подтвердили статус одной из сильнейших команд мира, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Сборная команда РФ повторила успех 2024 года и вновь завоевала Гран-при турнира. Российские школьники получили пять медалей и показали абсолютный результат, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира", - говорится в сообщении.
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
7 января, 11:23
Чернышенко напомнил о словах президента России Владимира Путина: именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед.
"Гордимся медалистами, и благодарим их учителей, наставников и родителей за поддержку и крепкие знания", - заключил вице-премьер.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что российское образование дает возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьезные шаги в науке.
"Уверен, что ваши победы – лишь начало большого научного пути", – отметил министр.
В этом году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира, в их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно.
Московские школьники на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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