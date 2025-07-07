Российские школьники выиграли три золота в международной научной олимпиаде
Школьники РФ выиграли 3 золота и 5 серебра на международной научной олимпиаде
© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде
Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские школьники получили три золотых и пять серебряных медалей на международной научной физической олимпиаде, ученики подтвердили статус одной из сильнейших команд мира, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В Ханты-Мансийске завершилась III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO-2025). Сборная команда РФ повторила успех 2024 года и вновь завоевала Гран-при турнира. Российские школьники получили пять медалей и показали абсолютный результат, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира", - говорится в сообщении.
Чернышенко напомнил о словах президента России Владимира Путина: именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед.
"Гордимся медалистами, и благодарим их учителей, наставников и родителей за поддержку и крепкие знания", - заключил вице-премьер.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что российское образование дает возможность не только проверить свои навыки, встретить единомышленников, но и сделать первые серьезные шаги в науке.
"Уверен, что ваши победы – лишь начало большого научного пути", – отметил министр.
В этом году участие в олимпиаде приняли старшеклассники из более чем 20 стран мира, в их числе сборные стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Турнир прошел в смешанном формате: 11 команд приехали в столицу Югры, а участники из 12 иностранных государств решали задания дистанционно.