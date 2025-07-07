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Аэропорт Шереметьево обслужил более 360 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
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14:19 07.07.2025 (обновлено: 14:32 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027663452.html
Аэропорт Шереметьево обслужил более 360 рейсов
Аэропорт Шереметьево обслужил более 360 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
Аэропорт Шереметьево обслужил более 360 рейсов
Московский аэропорт "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:19:00+03:00
2025-07-07T14:32:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация. Росавиация утром сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов. "Более 360 рейсов обслужил аэропорт "Шереметьево" за первую половину суток 7 июля. На прилет – 54%, на вылет – 46%", - говорится в сообщении Росавиации. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Аэропорт Шереметьево обслужил более 360 рейсов

Росавиация: "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил 360 рейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация.
Росавиация утром сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов.
"Более 360 рейсов обслужил аэропорт "Шереметьево" за первую половину суток 7 июля. На прилет – 54%, на вылет – 46%", - говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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